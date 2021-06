Covestro - 1COV – Der Schwung in der Chemie-Branche könnte auch den Kunstoffspezialisten mitreißen!

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: COV1 ISIN: DE0006062144





Rückblick: Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Die Aktie ging nach einem starken Anstieg in eine Korrektur-Bewegung über, welche in Folge nun in einer breiten Range seitwärts läuft.