DAX erreicht 15.800 Punkte

Die vorherige Abwärtskorrektur seit dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 15.732 Punkten lief erneut leicht unter dem 10er-EMA aus, wobei das Verlaufstief bei 15.505 Punkten erreicht wurde. Am Freitag konnte der DAX dann wieder deutlich hochziehen. Im frühen Handel zog der DAX dann am heutigen Montag weiter an und erreichte bei 15.802 Punkten ein neues Allzeithoch. Kann der DAX auch nachhaltig über 15.800 Punkte ansteigen, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 16.000 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage