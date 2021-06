Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung brach der US-Dollar gegen den Japanischen Yen aus einer Dreiecksformation aus.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung brach der US-Dollar gegen den Japanischen Yen aus einer Dreiecksformation aus. Dieser zunächst vielversprechend angelaufene Versuch erlangte am Ende jedoch keine Relevanz. Nach einer kurzen Verschnaufpause scheint sich der Greenback nun erneut aufzumachen, um auf der Oberseite einen Vorstoß zu lancieren…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die letzten Handelstage brachten einige überraschende Wendungen mit sich. Zunächst wurde es auf der Unterseite spannend. USD/JPY löste die Dreiecksformation (vermeintlich) über die untere Begrenzung auf. Dieser Versuch wirkte eher uninspiriert und erlangte keine Relevanz. Anschließend versuchte sich der US-Dollar an der oberen Begrenzung des Dreiecks, setzte zum Sprung über die 109,7 JPY an und nahm kurzzeitig auch die 110 JPY ins Visier. Doch auch dieser Vorstoß wirkt noch ein wenig fragil, denn zu Wochenbeginn kam der Greenback wieder etwas zurück und droht nun, erneut unter die 109,7 JPY zurückzufallen. Damit könnte auch dieser Versuch ergebnislos verpuffen. Kurzum. Das Währungspaar wirkt derzeit ein wenig unentschlossen. Wichtige Impulse sind von der anstehenden Zahlenflut zu erwarten. Ob die Daten aber letztendlich zur Klärung der Lage beitragen können, bleibt noch abzuwarten. Die Claims scheinen aus charttechnischer Sicht abgesteckt zu sein. Oberhalb von 109,7 JPY wird für den US-Dollar die Luft offenkundig dünn. Er hat es schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Gleichzeitig kam zuletzt aber auch kein Druck auf der Unterseite auf. Vor diesem Hintergrund gilt es, die 108,4 JPY sowie die 108,0 JPY im Auge zu behalten. Sollte es für den Greenback darunter gehen, ist Obacht geboten.“



Die Konturen der Dreiecksformation lassen sich im Chartbild noch gut erkennen. Dem US-Dollar gelang es zuletzt, Rücksetzer oberhalb von 109 JPY und damit weiterhin eng zu begrenzen. Auf der Unterseite blieben die wichtigen Unterstützungen bei 108,4 JPY und 108,0 JPY unberührt.

Fundamentalen Rückenwind erhielt der US-Dollar durch eine Reihe robuster Konjunktur- und Preisdaten. An dieser Stelle seit stellvertretend auf die am vergangenen Donnerstag (10.06.) veröffentlichten US-Verbraucherpreise für Mai verwiesen, die oberhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht. Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten scheint der US-Dollar aktuell gegen den Yen die Oberhand zu gewinnen. Ob sich das auch in der Kursentwicklung niederschlagen wird, bleibt noch abzuwarten.

Der US-Dollar unternimmt aktuell erneut einen Vorstoß über die Marke von 110 JPY. Um das Momentum zu bestätigen, muss es über das Verlaufshoch von Anfang Juni (110,3 JPY) gehen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss das markante April-Hoch, das damals bei 111,0 JPY markiert wurde, fallen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, käme das einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer im besten Fall auf 109 JPY begrenzt. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich 108,4 / 108 JPY.