Guidewire erhält drei XCelent-Auszeichnungen für Schadenforderungen in EMEA

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), die Plattform, auf die Allgemeinversicherer in Bezug auf Engagement, Innovation und effizientes Wachstum vertrauen, gab heute bekannt, dass ClaimCenter im Celent-Bericht P&C Claims Systems Vendors in EMEA, 2021 Edition mit drei Auszeichnungen geehrt wurde. ClaimCenter wurde als beste Lösung unter den 20 bewerteten zentralen Schadenregulierungslösungen in den Kategorien Breite des Funktionsumfangs, Kundenstamm und Servicetiefe ausgezeichnet. Einen Auszug aus dem Bericht können Sie hier lesen.

„Das Entscheidende an der Veröffentlichung von Aspen ist die schrittweise Änderung der Art und Weise, wie die InsuranceSuite an die Kunden bereitgestellt wird. Zusätzlich zu den Cloud-Investitionen und dem Übergang zu den Guidewire-Cloud-Services gibt es eine erhöhte Release-Frequenz – vielleicht die größte Veränderung in der Geschichte von ClaimCenter“, sagt Craig Beattie, Senior Analyst bei Celent und Autor des Berichts. „Insgesamt bleibt ClaimCenter das leistungsstärkste Schadenregulierungssystem auf dem europäischen Markt.“