ROUNDUP/Aktien New York Anleger machen Kasse am Verfalltag Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien herrscht an der Wall Street Mollstimmung. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel am Freitag um 1,47 Prozent auf 33 326,12 Punkte ab. Der US-Leitindex steuert damit auf den …