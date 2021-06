Seit dem Kursrutsch der Vortage nach dem Verlaufshoch bei 4.257 Punkten vom 15. Juni ist der S&P 500 angeschlagen. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist zwar weiterhin intakt und der steigende Trendkanal im Tageschart hat zunächst gehalten. Aber sollte es dem S&P 500 nun nicht gelingen nachhaltig über den 10er-EMA anzusteigen, ist mit einem weiteren Kursrückgang zu rechnen. Im großen Bild im Wochenchart befindet sich der S&P 500 direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen steigenden Trendkanals in dünner Luft. Hier könnte also eine längere Abwärtskorrektur bevorstehen.