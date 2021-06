QIAGEN bringt dedizierte CRISPR-Produkte für schnelle und einfache Analyse der Auswirkungen von Genome Editing auf den Markt

Diese Produkteinführung erfolgt im Rahmen dedizierter Lösungen von QIAGEN für den schnell wachsenden Bereich der CRISPR-Technologie, die im Genome Editing und in der Modifikation der Genfunktion zum Einsatz kommt. CRISPR steht für „ clustered regularly interspaced short palindromic repeats “ und ermöglicht zahlreiche potenzielle Anwendungen – von der Korrektur genetischer Defekte über die Behandlung und Prävention der Ausbreitung von Krankheiten bis hin zur Beschleunigung der Arzneimittel- und biomedizinischen Forschung. Die neuen Produkte ergänzen die Produktpalette von QIAGEN, beispielsweise die QIAGEN EndoFree Plasmid Kits und die Plasmid Plus Kits, die ebenfalls in der CRISPR-Forschung eingesetzt werden können.

Mit dem QIAprep& CRISPR Kit und den neuen CRISPR Q-Primer Solutions steht Wissenschaftlern ein sensitiver, umfassender Prozess zur Charakterisierung sogenannter Knock-outs aus guide RNA (gRNA) und Knock-ins aus kleinen Einbringungen während des Genome Editing zur Verfügung. Kit und Lösungen ermöglichen eine Kombination von flüssigkeitsbasierter Probenvorbereitung mit PCR-Detektion und Sanger-Sequenzierung.

„Mit diesen hochsensitiven neuen Tools können erheblich schneller Ergebnisse aus Experimenten vorliegen, die reduzierte Zellkultivierungsanforderung spart bis zu sieben Arbeitstage ein. Auf diese Weise kann die Forschung auf diesem hochaktuellen Gebiet beschleunigt werden“, so Thomas Schweins, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. „Mit diesen Produkten wird das Potenzial der CRISPR-Technologie für Durchbrüche in der biomedizinischen Forschung bei Krebs- und neurologischen Erkrankungen, in der Gen-, Zell- und Immuntherapie, in der regenerativen Medizin und bei Krankheitsmodellen sowie in der Erkennung von Biomarkern als Erkrankungssignalen und in der Arzneimittelentwicklung erneut ausgeweitet.“