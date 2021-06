Invivoscribe startet Stipendienprogramm zur Unterstützung neuartiger Anwendungen für sequenzbasierte Analysen des Immunsystems

In Gesprächen mit Kunden und Partnern weltweit haben wir außerdem festgestellt, dass unsere LymphoTrack-Sequenzierungskits und -services für Research Use Only (RUO) auch weit über die klinische Onkologie hinaus einen Nutzen haben. Diese Assays und Softwareprodukte werden nämlich derzeit in der Forschung in so unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wie in Studien zu Zöliakie und anderen Autoimmunerkrankungen, in der Verfolgung der Immungesundheit von Astronauten auf der ISS, der Untersuchung der Immunantwort im Verlauf klinischer Behandlungen und der Identifizierung von Veränderungen des Immunrepertoires bei Ausbruch und Fortschreiten von Krankheiten. Wir sind fasziniert zu erfahren, für welche innovativen Anwendungen unsere RUO LymphoTrack-Kits und -Services verwendet werden. Daher haben wir uns entschieden, dieses Stipendienprogramm zu starten, um solche Bemühungen zu unterstützen.

Erfolgreiche innovative Vorschläge, die von Bewerbern für unser Immune Biomarker Discovery-Stipendienprogramm von Invivoscribe eingereicht wurden, erhalten LymphoTrack-Kits, Kontrollen und Software zur Unterstützung ihres F&E-Projekts. Stipendien werden zur Unterstützung von Spitzenforschung und -entwicklung in akademischen, staatlichen Labors und kommerziellen Frühphasenlabors vergeben, die vielversprechende Forschungsstudien durchführen.