Puma, Teleperformance, S&P Global, MSCI Inc.: Wochen-Update Strategiedepot Aktien Konservativ

In der letzten Woche präsentierte sich das Strategiedepot Aktien Konservativ angesichts seiner traditionellen Fokussierung auf wachstumsstarke, moderat bewertete Qualitätsaktien vor dem Hintergrund des freundlichen internationalen Zins- und Unternehmensgewinn-Umfelds sogar noch in einer besseren Verfassung als der um 1,6 % gestiegene MSCI World (Euro)-Index und gewann + 1,9 %. Seit Depotauflage am 26.02.2019 wurde damit per 27.06. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 31,3 % erreicht.Der stärkste positive Impuls auf die ...