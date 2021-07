Das Unternehmen mit Sitz in Planegg in der Nähe von München hat sich der Entwicklung von neuen Wirkstoffen gegen Krebs verschrieben.

Das Unternehmen mit Sitz in Planegg in der Nähe von München hat sich der Entwicklung von neuen Wirkstoffen gegen Krebs verschrieben. Der Ehrgeiz ist groß: Der Antikörperspezialist ist bestrebt, die „wertvollste biopharmazeutische Pipeline der Biotechnologiebranche aufzubauen.“ Anfang Juni der Paukenschlag: Morphosys möchte den US-Wirkstofforscher Constellation Pharmaceuticals übernehmen. Der Kaufpreis soll bei 1,7 Milliarden Dollar liegen. Das entspräche einem Aufschlag von 70% (!) gegenüber dem Kurs unmittelbar vor Bekanntgabe des Deals. Constellation ist ein im klinischen Bereich tätiges Biotech-Unternehmen, das als Spezialist auf dem Gebiet der Epigenetik neuartige Therapeutika entwickelt gegen verschiedene Krebsarten. In einer ersten Reaktion war die Börse nicht be- geistert, der Kurs rutschte um 15% ab. Ohnehin ist die Aktie schon seit längerer Zeit auf Talfahrt, in den letzten zwölf Monaten rutschte die Notiz um knapp 50% auf aktuell 65,42 Euro ab. Das ist nur die Hälfte vom Höchstkurs im Januar 2020. Aus unserer Sicht: Schnäppchenalarm! Zwei Medikamentenkandidaten von Constellation befinden sich derzeit in einer fortgeschrittenen Phase der klinischen Testung. Analysten tun sich hierzulande schwer mit der Bewertung, weil die Arzneien noch nicht auf dem Markt sind. Außerdem müssen Vor- und Nachteile einer Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma beleuchtet werden. Royalty Pharma leistet an Morphosys eine Vorabzahlung in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar. Der Erlös wird für die Finanzierung der Übernahme von Constellation sowie die Weiterentwicklung der gemeinsamen Pipeline verwendet. Darüber hinaus erhält der Partner Entwicklungsfinanzierungsanleihen in Höhe von 350 Millionen Dollar. Auch leistet Royalty Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 150 Millionen Dollar, sofern bestimmte Ziele erreicht werden. Außerdem soll sich Royalty auch mit 100 Millionen Dollar an einer Kapitalerhöhung bei Morphosys beteiligen. Insgesamt stellt Royalty dem Partner über 2 Milliarden Dollar zur Verfügung. Als Gegenleistung erhalten die Amerikaner von Morphosys die kompletten Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen für Tremfya, ein Medikament das bereits am Markt ist. Zusätzlich erhält Royalty auch Einnahmen von Medikamentenkandidaten aus der Forschungspipeline von Morphosys. Grundprinzip des Deals ist, daß Morphosys bereits sprudelnde Erträge eintauscht in erhoffte noch größere Einnahmen aus der geplanten Übernahme von Constellation Pharmaceuticals. Im Kern geht es darum, durch geschickte Vereinbarungen, den Wert der Forschungspipeline auszubauen. Morphosys fährt eine sehr langfristig orientierte Strategie. Marktkapitalisierung 2,1 Milliarden. Nicht viel angesichts zahlreicher erfolgversprechender Wirkstoffkandidaten in der Pipeline. Fazit: Das niedrige Kursniveau zum Einstieg nutzen.