Wie Anleger auf die Entwicklungen an den Börsen reagieren sollten

Die Börse läuft im Modus "Risiko - all in". Das zeigt sich beim Blick auf das große Bild und der Verlauf diverser Anlageklassen. An den Aktienmärkten haben wir in der vorigen Woche ein Korrektürchen gesehen. Allerdings war es für viele Anleger offenbar mehr ein Türchen wieder schnell aufs Parkett zu strömen. Kaum hatten die Indizies - voran der S&P 500 die unteren Linie seines Trendkanals erreicht, schossen die Kauforders hoch. Sie drehten den Index wieder nach oben und trieben ihn in nur zwei Tagen wieder an das alte Hoch heran.

Die Mini-Korrektur wurde zwar sofort wieder gekauft und damit der Trend erneut bestätigt. Aber bei 4.400 Punkten liegt im S&P noch immer der Deckel drauf. Das gleiche Bild sehen wir weiter beim Dow (35.000 Punkte) und beim DAX (15.800 Zähler). Im DAX fällt vor allem auf, dass er deutlich stärker "gelitten" hat als die US-Indizes und sich auch nicht so schnell wieder erholt hat.