Studie der University of Surrey und des Unternehmens Arqit offenbart Quantenbedrohung für digitale Assets

Eine heute veröffentlichte Studie der University of Surrey, die gemeinsam von Stephen Holmes, Chief Product Officer bei Arqit Limited („Arqit“), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselungstechnologie, und Liqun Chen, Professorin für sichere Systeme an der University of Surrey, verfasst wurde, zeigt die definitive Bedrohung auf, denen digitale Assets ausgesetzt sind, falls keine dringend notwendigen Änderungen an ihrer Kryptografie vorgenommen werden.

Mit zunehmenden weltweiten Investitionen entwickelt sich die Quantencomputer-Technologie schnell in Richtung eines Punktes, an dem sie über genügend Leistung verfügt, um die in digitalen Assets verwendeten digitalen Signaturen außer Kraft zu setzen. Da Zentralbanken und große Unternehmen mittlerweile ernsthaft über die großflächige Nutzung von digitalen Assets nachdenken, ist dieser Aspekt kritischer denn je. In dieser Studie wurde untersucht, welche Angriffsmechanismen ein Quantencomputer verwendet und wann sie auftreten. Die Studie beinhaltet: