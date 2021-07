BioNTech SE („BioNTech“) gab heute den Start ihres Malaria-Projekts bekannt, das die Entwicklung eines sicheren und hochwirksamen Malaria-Impfstoffs sowie die Implementierung nachhaltiger Lösungen zur Impfstoffversorgung auf dem afrikanischen Kontinent zum Ziel hat. Das Projekt ist Teil eines Programms der kENUP Foundation zur beschleunigten Ausrottung von Malaria. Dieses Ziel war bisher trotz enormer finanzieller und gesundheitspolitischer Anstrengungen der Weltgemeinschaft unerreichbar. Die wissenschaftlichen und unternehmerischen Fortschritte, die während der COVID-19-Pandemie erzielt wurden, geben Anlass zur Hoffnung, dass ein hochwirksamer Impfstoff bald zur Ausrottung der Malaria beitragen könnte.

BioNTech hat sich zum Ziel gesetzt, einen sicheren und hochwirksamen mRNA-Impfstoff mit dauerhafter Schutzimmunität zur Vorbeugung von Malaria und krankheitsbedingter Sterblichkeit zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird BioNTech mehrere Impfstoffkandidaten mit bekannten Malaria-Targets wie dem Circumsporozoiten-Protein (CSP) sowie neue, in der präklinischen Forschungsphase entdeckte Antigene untersuchen. Die vielversprechendsten mRNA-Impfstoffkandidaten werden anschließend für die klinischen Studien ausgewählt. Der Start der klinischen Studie mit dem ersten Impfstoffkandidaten ist für 2022 geplant.

Herstellung in Afrika

Darüber hinaus widmet sich BioNTech der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für die Impfstoffproduktion und -auslieferung auf dem afrikanischen Kontinent. BioNTech plant, seine afrikanischen Produktionskapazitäten mit den Technologietransferzentren, die von der WHO entwickelt werden, in Übereinstimmung mit der afrikanischen Produktionsstrategie, die von der Africa CDC einberufen und gefördert wird, örtlich zusammenzulegen. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Kapazitäten von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu erweitern, zeitgemäße Impfstoffe durchgängig herzustellen und die Produktion zu skalieren, um den globalen Zugang zu diesen entscheidenden Mitteln zu verbessern und auf diese Weise aktuelle sowie zukünftige Pandemien unter Kontrolle zu bringen.

Initiiert von der eradicateMalaria-Initiative der kENUP Foundation unter der gemeinsamen Einberufung der WHO und des Africa CDC sowie mit Unterstützung der Initiative „Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa“ (SHIRA) von Team Europe will BioNTech analysieren, wie nachhaltige mRNA-Herstellungskapazitäten auf dem afrikanischen Kontinent aufgebaut werden können, um afrikanische Länder mit Impfstoffen zu versorgen.