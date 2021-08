Der Wochenstart findet über dem ehemaligem Widerstand statt. Damit hat der DAX eine gute Chance auf weitere Erholung im Chartbild.

Aus der Vorwoche heraus kommen wir mit einem geteilten Chartbild. Während bis Mittwoch noch die Konsolidierung über 15.800 in Richtung der 16.000 im Vordergrund stand, war es am Donnerstag und Freitag der Rücklauf aus der tieferen Konsolidierung zur 15.800 zurück. als "Phasenwechsel" hatte ich dies in der Wochenanalyse beschrieben: