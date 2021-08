NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen geht die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial stand am Montag gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,66 Prozent höher bei 35 350,15 Punkten, nachdem dem Leitindex in der vergangenen Woche wegen Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik per Saldo mehr als ein Prozent eingebüßt hatte.

Händlern zufolge griffen die Anleger auf dem ermäßigten Kursniveau seit Freitag wieder zu - und dies zeigte sich auch am erweiterten US-Aktienmarkt. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 4475,06 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte am Montag sogar einen erneuten Rekord, zuletzt schaffte er mit 15 227,87 Punkten ein Plus von 0,90 Prozent.