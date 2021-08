NanoRepro AG: Änderung in der Aktionärsstruktur

Marburg, 25. August 2021. Die NanoRepro AG (ISIN DE 0006577109; Symbol: NN6) ("Gesellschaft") wurde heute darüber informiert, dass Frau H. Perbandt einen Anteil von rd. 12,17 % an der Gesellschaft hält. Frau Perbandt ist Mehrheitsgesellschafterin der Viromed Group, einem Großkunden der NanoRepro AG. Weiter wurde der NanoRepro AG mitgeteilt, dass die Viromed Group selbst insgesamt rd. 3,9 % der Aktien an der Gesellschaft erworben hat, weitere rd. 9,4 % der Aktien an der NanoRepro AG von Familienangehörigen von Frau Perbandt sowie weitere rd. 6 % der Aktien an der NanoRepro AG durch die Viroxx medical GmbH, an der Frau Perbandt mit 45 % beteiligt ist, gehalten werden. Gesellschafter der Viromed Group sind Herr Dr. Holger Bingmann sowie die Distel Invest GmbH, deren Eigentümer Eugen Münch ist.

