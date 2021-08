Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wirtschaft DAX startet im Minus - Delivery Hero hinten Der DAX ist am Donnerstag mit einem Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.780 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste …