ABO Wind AG: Unternehmen liegt nach erstem Halbjahr gut im Plan

- 6,5 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet

- Zwei Windparks mit insgesamt 207,7 Megawatt in Finnland und Spanien kurz vor Inbetriebnahme

- Bestand an Projekten in Entwicklung auf 16,8 Gigawatt gesteigert

Ein erwartungsgemäß gutes Ergebnis hat der ABO Wind-Konzern im ersten Halbjahr 2021 erzielt. Der Konzernhalbjahresabschluss steht im Internet zur Verfügung. Mit 6,5 Millionen Euro liegt der Überschuss geringfügig über dem der Vorjahresperiode (6,3 Millionen Euro). Auch für das Gesamtjahr 2021 rechnet der Vorstand damit, das gute Ergebnis von 2020 (13,1 Millionen Euro) zu übertreffen. Im Wesentlichen sechs Länder trugen zum Konzernumsatz des ersten Halbjahres 2021 in Höhe von 61,7 Millionen Euro bei (erstes Halbjahr 2020: 59,3 Millionen Euro): Deutschland, Finnland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Irland.

Bei der Errichtung von Windparks stößt ABO Wind aktuell in eine neue Größenordnung vor: In Finnland und Spanien bringt der Projektentwickler 25 Jahre nach Unternehmensgründung erstmals Projekte mit einer Nennleistung von mehr als 100 Megawatt ans Netz. Im finnischen Välikangas errichtet ABO Wind 24 Anlagen des Typs Vestas 150 mit jeweils 4,2 Megawatt Leistung. Im spanischen Cuevas de Velasco sind 19 Anlagen des Typs General Electric 158 mit je 5,5 Megawatt Leistung im Bau. Die beiden bislang größten Projekte in der Bauphase hatte ABO Wind bereits vor mehreren Jahren an die künftigen Betreiber veräußert und dann bis zur Baureife weiterentwickelt. Nun kümmert sich ABO Wind als Dienstleister um die Errichtung.

ABO Wind will künftig regelmäßig auch sehr große Energieparks auf eigenes Risiko ans Netz bringen. "Um so wertvoller ist es für uns, jetzt diese Erfahrungen in Finnland und Spanien zu sammeln", sagt Vorstand Dr. Karsten Schlageter. Weltweit arbeitet der Projektentwickler aktuell an Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von annähernd 16,8 Gigawatt (siehe Liste im Internet). "Im vergangenen halben Jahr ist es uns trotz der Einschränkungen durch die Pandemie gelungen, unsere Pipeline um knapp zwei Gigawatt auszubauen", hebt Schlageter hervor. "Das ist dem Engagement der 800 Kolleginnen und Kollegen zu verdanken und bildet die Basis für unseren künftigen unternehmerischen Erfolg." Die in vielen Ländern weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen erschweren die Anbahnung neuer Projekte und verzögern Genehmigungsverfahren. Dennoch erwartet ABO Wind für die nächsten Jahre weiter steigende Überschüsse.