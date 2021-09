FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank konnten dem Kurs keine neue Richtung geben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1817 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1838 (Mittwoch: 1,1827) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8447 (0,8455) Euro.

Nur zeitweise konnte eine optimistische Konjunkturprognose der EZB für das laufende Jahr dem Euro am Nachmittag etwas Auftrieb verleihen. Der Markt schaute aber insbesondere auf Entscheidungen zu den künftigen Anleihekäufen der Notenbank. Angesichts der gut laufenden Konjunktur in der Eurozone kündigte die EZB an, bei ihren milliardenschweren Anleihekäufe leicht vom Gas zu gehen.