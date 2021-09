CUPERTINO (dpa-AFX) - Im Geschäft könnte es für Apple derzeit kaum besser laufen. Im vergangenen Quartal erst machte der Techgigant so viel Geld wie früher nur im besonders lukrativen Weihnachtsgeschäft. Allerdings bedeutet das nicht, dass alles bei den Kaliforniern glattläuft. Was bei Apple los ist, was die Aktie macht und was Analysten sagen.

DAS IST LOS BEI APPLE: