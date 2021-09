Nach einem Jahres- und Rekordhoch bei 65.052 US-Dollar Mitte April wechselte der Trendverlauf und sorgte für Abschläge auf den mittelfristigen Support um 28.816 US-Dollar bis Ende Juli. Nach einer monatelangen Stabilisierungsphase in diesem Bereich kam es schließlich zu einer dynamischen Erholungsbewegung zurück an 53.000 US-Dollar und somit dem maximalen Erholungsziel gelegen am 61,8 % Fibonacci-Retracement. Es erfolgte anschließend im September eine äußerst dynamische Abwärtsbewegung zurück in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements sowie der Unterstützung um 44.000 US-Dollar. Dort scheinen sich wieder vermehrt Käufer einzufinden und dürften die Abschläge der letzten Wochen wieder etwas ausgleichen. Denkbar wäre auch eine zweite große Kaufwelle vom aktuellen Kursniveau aus bis zu den Rekordständen aus dem Frühjahr dieses Jahres.

Taten müssen jetzt folgen

Ein ausgemachtes Kaufsignal liegt bei dem aktuellen Chartbild noch nicht vor, die Wahrscheinlichkeit für einen Kursanstieg zunächst an 50.000 und darüber an die Septemberhochs von 52.959 US-Dollar ergibt sich nach aktueller Auswertung erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 47.500 US-Dollar. Ein Ausbruch über die zentrale Hürde der letzten Monate bei rund 53.000 US-Dollar könnte dagegen weitere Gewinne an die Rekordstände von 65.052 US-Dollar hervorrufen. Sollte der Bitcoin-Future jedoch den Bereich um 42.933 Punkten bärisch kreuzen, käme es zu einem unmittelbaren Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 42.011 Punkten. Darunter wären weitere Abschläge auf 40.000 und sogar 37.250 US-Dollar nahezu vorprogrammiert.