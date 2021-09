Fester US-Dollar belastet Goldpreis

Anzeige

London 16.09.2021 - Für Gold und Silber geht es am Donnerstag nach unten. Der festere US-Dollar belastet die Notierungen. Die Marktteilnehmer erwarten die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses in den USA.



Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen unter Druck geraten und liegt deutlich unterhalb der Marke von 1.800 USD. Der US-Dollar hat in den vergangenen Tagen zulegen können und war für Rohstoffe insgesamt ein belastender Faktor. Der Dollar wird getrieben von den Erwartungen der Marktteilnehmer einer baldigen geldpolitischen Straffung in den USA.