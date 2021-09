Zum Sonntag gibt es erste Tradingideen nach dem Verfallstag im DAX. Denn der Wochenstart im DAX notiert an einem wichtigem Chartbereich.

DAX im Big Picture in der alten Range

Zum Wochenstart dominierte zunächst die Oberseite und somit ein positiver Wochenstart mit einer Kurslücke. Dabei konnte mit 15.787 Punkten beinahe die obere Range-Begrenzung erreicht werden. Doch das Niveau hielt nicht lange an. Bereits am Dienstag notierte das Tageshoch mit 15.768 und Mittwoch mit 15.740 jeweils geringfügig schwächer. Ein Rücklauf deutete sich an, der dann am Mittwochnachmittag mit dem Gap-close zu Montag einherhing.

An dieser Stelle ist mein Arbeitschart aus dem

DAX ins Gap gefallen am 15.09.2021

Der Rücklauf am Donnerstag und Freitag konnte dann noch einmal an die Wochenhochs anknüpfen, jedoch mit 15.791 Punkten erneut nicht die Range-Kante bei 15.800 und das dort weiterhin geöffnete Gap erreichen.

Wenig später fielen die Kurse im Rahmen des Verfallstages sehr rapide. Die gesamte Wochenspanne wurde am Freitag durchlaufen und mit 336 Punkten nicht nur der volatilste Handelstag erzeugt, sondern auch der mit dem größten Volumen:

Bandbreite des DAX am Verfallstag 17.09.2021

Das Kursminus von einem Prozent am Freitag entspricht dann auch etwa der Wochenbilanz, die von diesem Tag dominiert wurde. An dieser Stelle sind die einzelnen Handelstage als direkter Vergleich in einer Tabelle aufgezeigt:

DAX-Handelstage in der Verfallswoche 17.09.2021

Welche Schlüsse lassen sich daraus für die neue Woche ziehen?

Dies habe ich als Video hier abgelegt:

Das Momentum am Freitag war maßgeblich dem Verfallstag geschuldet. Ein ähnliches Bild hatten wir in den USA gesehen. Zum Wochenstart stellt sich die Frage, ob dies nun eine "Eintagsfliege" im Chartbild mit der großen Tageskerze bleibt. An dieser Trendlinie aus dem Endloskontrakt, der auch den Nachthandel mit abbildet, könnte sich dies entscheiden: