Siemens Energy Gets HVDC Contract for Power Link Between Ireland and Great Britain Autor: PLX AI | 21.09.2021, 08:24 | 22 | 0 | 0 21.09.2021, 08:24 | (PLX AI) – Siemens Energy and Sumitomo Electric to supply HVDC technology for power link between Ireland and Great Britain.

Partners signed a contract with Greenlink Interconnector Limited

Siemens Energy will deliver the high-voltage direct current (HVDC) converter technology for the 190km electricity interconnector Greenlink

The 500- megawatt HVDC link will connect the power grids of Ireland and Great Britain

Work will begin at the start of 2022 following financial close



