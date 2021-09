Aus Dyne.org, RIDDLE&CODE und InfoCert bestehendes Konsortium beauftragt, EBSI auf die nächste Stufe zu führen

Die Auftragsvergabe ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Konsortiums in Bezug auf Kryptografie und Blockchain, nachdem Dyne.org dem Flagship-Projekt H2020 DECODE vorstand, die Blockchain-Lösungen von RIDDLE&CODE in Bank- und Versorgermärkten in ganz Europa eingesetzt werden und InfoCert die größte Zertifizierungsstelle auf europäischer Ebene und ein eIDAS-zertifizierter qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter ist.

Die Philosophie der Europäischen Kommission hinsichtlich der Zukunft von EBSI besteht darin, Distributed-Ledger-Technologien zu nutzen, um internationale und EU-interne Services für öffentliche Verwaltungen zu schaffen. Die European Blockchain Partnership hat das Ziel, die Investitionen auf eine vollständig entwickelte Plattform mit Mitteln in Höhe von bis zu 2 Mrd. Euro zu skalieren.

Das Konsortium unter der Leitung der gemeinnützigen Organisation Dyne.org entwickelt ein Multilayer-Netzwerk von Blockchains für die verteilte sichere Ausführung von intelligenten Verträgen (Smart Contracts), darunter Edge-Computing-Szenarien, die auf eingebetteten Geräten und Chips mit niedrigem Energieverbrauch bereitgestellt werden. Die Blockchain-agnostische Lösung ist mit vielen verschiedenen Produkten kompatibel, damit die teilnehmenden Mitgliedstaaten und Lösungsentwickler frei wählen können. Zu den bestehenden Integrationen zählen BigchainDB, Ethereum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth und Bitcoin.

Zenroom von Dyne.org ist die Kernkomponente der Lösung. Dabei handelt es sich um eine portable und sichere Smart-Contract-Ausführungsumgebung, die bereits in einem Webbrowser selbstständig (Standalone, null Abhängigkeiten) funktioniert. Sie kann in einer englischem Klartext ähnlichen Sprache programmiert werden und ist garantiert für 20 Jahre funktionstüchtig und portabel. Dr. Francesca Bria, Präsidentin des nationalen italienischen Innovationsfonds Cassa Depositi e Prestiti, kommentiert: „Zenroom steht für Citizen Crypto. Das ist ein Kernbestandteil des DECODE-Technologie-Stacks für Smart Cities und macht es einfach, die Komplexität der Datentransformation zu verstehen und gleichzeitig mit jeder Plattform kompatibel zu bleiben, einschließlich Legacy-Infrastruktur. Wir machen Crypto for Citizens und wir machen das nach dem Open-Source-Modell.“