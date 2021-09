Gold- und Silber-Longs gehen deutlich zurück - CoT-Report

Washington 27.09.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longspositionen auf US-Rohstoffe zuletzt deutlich reduziert. Vor allem bei den Edelmetallen war ein deutlicher Rücksetzer zu verzeichnen, aber auch die Netto-Longs auf US-Rohöl gingen zurück.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longpositionen auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 21. September, um 7,2 Prozent auf 959.762 Kontrakte reduziert. Dabei wurden unter anderem die Netto-Longs auf Gold und Silber zurückgenommen.





Der Goldpreis ist im Zuge der Aufwertung des US-Dollars unter Druck geraten. Die US-Notenbank hat in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt, dass die monatlichen Anleihekäufe bald reduziert werden könnten. Weiterhin könnte eine erste Zinserhöhung bereits im nächsten Jahr erfolgen und nicht erst 2023. Dennoch bleibt das gelbe Metall unterstützt von einer hohen Inflation und der Pandemie. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf Gold zuletzt um 29,5 Prozent auf 61.594 Kontrakte reduziert. In dieser Woche werden sicher Vertreter der US-Notenbank zur Geldpolitik äußern und damit einen besseren Einblick in die geldpolitischen Planungen geben. Fed-Chef Powell wird zudem vor einem Ausschuss die Geldpolitik der Notenbank während der Pandemie erklären.Die Netto-Longs auf Silber gingen um 93,6 Prozent auf 900 Kontrakte zurück. Bei Platin war ein Rückgang der Netto-Shorts um 17,3 Prozent auf 13.490 Kontrakte zu verzeichnen. Die Netto-Shorts auf Palladium stiegen um 93,2 Prozent auf 1.698 Kontrakte.Die Ölpreise sind in der vergangenen Woche weiter stark gestiegen. Brent-Rohöl kratzt an der Marke von 80 USD. Die Investoren schauen auf einen angespannte Angebotslage, bedingt durch Hurricanes und einen Wartungsstau nach der Pandemie. Einen solchen gibt es in einigen OPEC+ Staaten, was dazu führe, dass die geplante Ausweitung der Förderung um 400.000 Barrel/Tag nicht zustande gekommen ist. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Rohöl, da Erdgas sehr teuer geworden ist. Einige in der Branche warnen bereits vor einer globalen Energiekrise, bedingt durch die hohe Nachfrage und die Probleme bei der Produktion. In den USA zeigt sich seit Monaten ein deutlicher Rückgang der Lagerbestände, während die Förderung weit unter den Hochs liegt. Dies gilt als symptomatisch für viele andere Förderländer. Die Netto-Longs auf US-Rohöl gingen dennoch um 3,4 Prozent auf 285.963 Kontrakte zurück.Auch bei Kupfer war ein Rückgang der Netto-Longs zu verzeichnen. Der Preis für die Tonne Kupfer in London ist zeitweise unter die Marke von 9.000 USD gerutscht. Die Hoffnung auf eine Einigung im Falle des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande sorgte aber für etwas Entspannung. Der Konzern ist hochverschuldet und nahezu zahlungsunfähig. Damit besteht die Gefahr, dass auch Banken in Schräglage geraten, da das Unternehmen mit rund 300 Mrd. USD verschuldet ist. Die Banken teilten in der vergangenen Woche aber mit, dass diese Gefahr nicht bestünde. Der Immobiliensektor Chinas ist einer der größten Kupferverbraucher weltweit. Die Netto-Longs auf das rote Metall wurden um 36,8 Prozent auf 22.813 Kontrakte reduziert.Die Agrarrohstoffe zeigten ein durchwachsenes Bild. Die Netto-Shorts auf Weizen wurden um 8,6 Prozent auf 5.491 Kontrakte reduziert, bei Mais war ein Plus der Netto-Longs um 1,0 Prozent auf 214.350 Kontrakte zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf die Sojabohnen sanken derweil um 10,3 Prozent auf 49.701 Kontrakte.Quelle: shareribs.com / CFTC