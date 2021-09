FlexShares von Northern Trust Asset Management legt in Europa neue klimafokussierte Schwellenländer-ETF-Fonds auf

FlexShares Exchange Traded Funds von Northern Trust Asset Management haben heute die Auflegung von zwei auf Schwellenländer ausgerichteten ETF-Fonds bekannt gegeben: FlexShares Emerging Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF (QDFE) und FlexShares Emerging Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF (QVFE). Bei den Strategien handelt es sich um die zweite Einführung von FlexShares ETF-Fonds in Europa.

„Wir sind sehr stolz, unser Angebot an ESG-Produkten in Europa zu erweitern“, so Marie Dzanis, Leiterin von Northern Trust Asset Management für die Region Europa, Naher und Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). „Wir sind der Meinung, dass Anleger für die Risiken, die sie in allen Marktumfeldern eingehen, entschädigt werden sollten. Wir beobachten in verschiedenen Regionen in Schwellenländern Wachstumschancen. Unsere neu aufgelegten ETF-Fonds sind so konzipiert, dass sie von diesem Wachstum profitieren und gleichzeitig unsere mehr als 30-jährige Erfahrung im Bereich nachhaltiger Anlagemöglichkeiten nutzen.“