Insgesamt ist die Rallyebewegung auf langfristiger Basis weiter intakt, selbst der Corona bedingte Crash auf 67,91 US-Dollar vermochte den Aufwärtstrend nicht zu brechen. Dies brachte der JPMorgan-Aktie bis Anfang Juni Kurspotenzial an 167,44 US-Dollar und somit an das mittelfristige Ziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement hervor. Seit Sommer konsolidiert der Wert grob seitwärts aus, in dieser Woche schoss die Aktie noch einmal hoch und kratzt derzeit an ihren Frühjahreshochs.

161,8 % Fibo im Fokus

Ein dynamischer Kursanstieg auf Wochenschlusskursbasis über die bisherigen Hochs von 167,44 US-Dollar könnte in der JPM-Aktie eine zweite Rallyestufe mit Zielen am 161,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 180,77 US-Dollar zünden. Vorläufige Ziele lassen sich bei 171,75 US-Dollar für das Papier ableiten, anschließend an dem beschriebenen Ziel. Sollte der Wert jedoch unter 160,00 US-Dollar abrutschen, könnte dies zunächst eine Fortsetzung der bisherigen Seitwärtsbewegung forcieren. Gefährlich für die Aktie wird es allerdings erst unterhalb von grob 146,00 US-Dollar, dann müssten Abschläge auf 141,10 und womöglich noch 130,00 US-Dollar einkalkuliert werden.