Blockchain, Bitcoin und Kryptoassets

Auf dem 13. Deutschen Derivate Tag ging es dieses Jahr auch um Kryptoassets und Co. Ein spannendes und aktuelles Thema. Wir haben Patrick Heusser von der Crypto Finance Brokerage AG gefragt, wie man am besten in Kryptowährungen und Kyrptoassets investiert? Welche Produktkategorien es gibt und was es zu beachten gilt?

