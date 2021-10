Kann die BASF-Aktie in den nächsten Wochen auf 69,25 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse eroberte die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) einen wesentlichen Support zurück. Hier die Analyse:

„Rückblick: Vor den Käufern in der BASF-Aktie liegt noch eine Menge Arbeit, denn seit Februar steckt die Aktie in einer großen Korrektur. In dieser Korrektur gab es zuletzt Bemühungen, oberhalb von 64 EUR einen Boden auszubilden. Diese Bemühungen liefen zunächst ins Leere und Mitte September brach der Aktienkurs mit einem Knall nach unten aus. Schnell stürzte der Kurs bis auf fast 60 EUR ab, wo dann jedoch die Käufer zurückkehrten. Diese machten im Gegenzug keine halben Sachen und eroberten den alten Support zurück.