Negative Faktoren überwiegen – aber kein Grund für Schwarzmalerei

An den Börsen hat man es derzeit mit einer schwierigen Gemengelage zu tun. Als Belastungsfaktoren können vor allem folgende Aspekte genannt werden:

- das abnehmende Tempo der Konjunkturerholung

- Lieferkettenprobleme

- Materialknappheit

- steigende Energiepreise bis hin zu Problemen in der Energieversorgung

- Inflationsängste

- die bald abnehmende Liquiditätszufuhr der Notenbanken

- zunehmende Regulierung in China

- Probleme am Immobilienmarkt in China

- sinkende Gewinnerwartungen