Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will SPD, Grüne und FDP dafür gewinnen, zügig gemeinsam mit der Union Maßnahmen zur Linderung des Energiepreisschocks bei Strom, Gas und Benzin durch den Bundestag zu bringen. "Ich werde mich an die Fraktionsspitzen der drei (Ampel-)Parteien wenden und auch an meine eigene natürlich", sagte er der "Bild".Man könne Probleme, die die Bürger besonders betreffen, abmildern, und dafür sorgen, dass Dinge "verkraftbar" blieben. "Da haben wir Handlungsbedarf und das gehen wir an." Konkret will der Minister SPD, Grünen und FDP vorschlagen, die EEG-Umlage sofort abzuschaffen, statt "über einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren". Altmaier äußerte die Erwartung, dass die EEG-Umlage 2022 erstmals sinken werde, und zwar "um zwei Cent".