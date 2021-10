Bis Ende des ersten Quartals konnte die Volkswagen-Aktie bis auf ein Niveau von 252,20 Euro zulegen und kratzte an den Höchstständen aus Anfang 2015. Dort allerdings drehte der Trendverlauf des Wertpapiers, es kam bis Ende September zu Abschlägen auf 178,34 Euro und somit in den Bereich der Vorgängerhochs aus Anfang 2020. Dieses Niveau führte letztendlich zu einer nachhaltigen Stabilisierung und brachte den beschriebenen Kurssprung in dieser Woche hervor. Zeitgleich wurde allerdings auch ein bullischer Keil aufgelöst und könnte nun weitere Kapitalflüsse nach sich ziehen.

Schlusskurse abwarten

Sobald ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb eines Niveaus von 193,10 Euro vorliegt, könnte sich die Volkswagen-Aktie gen Norden in Richtung 204,10 und 220,30 Euro in Bewegung setzen. Vielleicht wird im Zuge der anstehenden Kaufwelle sogar ein Test der Jahreshochs bei 152,20 Euro möglich. Abschläge unter den kleinen Doppelboden um 185,40 Euro sollten jedoch vermieden werden, dies ließe lediglich bärische Charakterzüge zu, Abschläge zurück auf 172,16 und womöglich noch 156,45 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.