Laut Barrick wird das letzte Quartal 2021 auch das stärkste.

Barrick sieht sich dabei im Plan, um die eigene Prognose für das laufende Jahr zu erreichen. Sowohl die Regionen Afrika & Naher Osten sowie Lateinamerika & Asien-Pazifik liegen dabei nach Aussage des Unternehmens am oberen Ende der Prognose, während die Produktion aus Nordamerika eher am unteren Ende der prognostizierten Spanne liegt.

Ask 0,13

Ask 0,13

Ask 0,14

Ask 0,14

Der kanadische Konzern geht davon aus, dass das vierte Quartal die stärktes Goldproduktion des Jahres 2021 abliefern wird, nachdem eine Mühle in der Region Carlin (Nevada) Ende des dritten Quartals repariert wurde.

Der durchschnittliche Goldpreis am Mark lag im dritten Quartal bei 1.790 USD pro Unze, während es bei Kupfer 4,25 USD pro Pfund waren. Barrick realisierte dem Unternehme zufolge im dritten Quartal einen Kupferpreis, der um 5 bis 7% unter dem Marktpreis lag.

Der Goldkonzern schätzt, dass die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC), die gebräuchlichste Kennzahl der Branche, im Vergleich zum vorhergehenden Zeitraum sowohl bei Gold als auch bei Kupfer um 4% bis 6% sinken wird. Barrick teilte zudem mit, dass die Hemlo-Mine in Kanada voraussichtlich dieses Jahr weniger Gold produzieren wird als erwartet, da die Untertageentwicklung durch COVID19-Einschränkungen verlangsamt wurde.

Barrick, das Unternehme hofft, dieses Jahr die Porgera-Goldmine in Papua Neu Guinea nach Streitigkeiten mit der Regierung des Landes wieder in Betrieb nehmen zu können, wird seine endgültigen Zahlen voraussichtlich am 4. November melden.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Abonnieren Sie hier unseren Youtube-Kanal!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.