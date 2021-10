Gold und Silber klettern deutlich - US-Dollar rutscht ab

London 19.10.2021 - Gold und Silber können sich am Dienstag deutlich nach oben bewegen. Der US-Dollar und auch die Renditen auf US-Staatsanleihen gehen derweil zurück. Die geldpolitischen Aussichten begrenzen jedoch das Aufwärtspotential.



Der US-Dollar und die Rendite auf US-Staatsanleihen haben zuletzt etwas an Schwung verloren und damit den Weg frei gemacht für höhere Metallpreise.





Der Dollar Index verliert heute 0,4 Prozent auf 93,618 USD, zeitweise ging es heute bereits auf 93,585 USD nach unten. Die Renditen auf US-Staatsanleihen zeigten sich zuletzt etwas volatiler. Noch am Montag hat der Anstieg der Renditen den Goldpreis unter Druck gesetzt, am Dienstag zeigt sich ein gegenteiliges Bild.Damit konnte sich der Goldpreis nach oben bewegen, obwohl die Aussichten hinsichtlich der Straffung der Geldpolitik deutlicher werden. Die US-Notenbank dürfte im November mit der Reduktion der monatlichen Anleihekäufe beginnen. Mitte 2022 könnten die Anleihekäufe dann beendet sein. Eine Zinserhöhung wird dann Ende 2022 oder Anfang 2023 erwartet.Der Gouverneur der Bank of England Andrew Bailey teilte am Donnerstag mit, dass man sich darauf vorbereite, die Zinsen anzuheben, da die Inflationsrisiken zunähmen.Unterstützung für den Goldpreis kam auch von den jüngsten Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal nur noch um 4,9 Prozent, nach 7,9 Prozent im Vormonat. Die Industrieproduktion im September wuchs nur um 3,1 Prozent, nach 5,3 Prozent im Vormonat.In den USA wurde mitgeteilt, dass die Industrieproduktion im September um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückging. Die Auslastung der Kapazitäten ging um 1,0 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent zurück.Die Feinunze Gold verbessert sich um 0,9 Prozent auf 1.781,21 USD, für Silber geht es um 2,3 Prozent auf 23,80 USD/Unze nach oben.