Handelsbanken Starts Process to Divest Denmark, Finland Operations Autor: PLX AI | 19.10.2021, 18:36 | | 13 0 | 0 19.10.2021, 18:36 | (PLX AI) – Handelsbanken to leave Denmark and Finland and divest these two operations.Together, Denmark and Finland account for 10 per cent of the income, 13 per cent of the costs, and 8 per cent of the operating profit within the GroupThe capital … (PLX AI) – Handelsbanken to leave Denmark and Finland and divest these two operations.Together, Denmark and Finland account for 10 per cent of the income, 13 per cent of the costs, and 8 per cent of the operating profit within the GroupThe capital … (PLX AI) – Handelsbanken to leave Denmark and Finland and divest these two operations.

Together, Denmark and Finland account for 10 per cent of the income, 13 per cent of the costs, and 8 per cent of the operating profit within the Group

The capital allocated to the operations in Denmark and Finland amounts to a total of approximately SEK 15 billion

The common equity tier 1 capital related to these operations amounts to approximately SEK 12 billion Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer