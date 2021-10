Das hat Anleger in der abgelaufenen Handelswoche nach einem freundlichen Handelsstart dazu bewogen die Aktien im hohen Bogen aus ihren Depots zu werfen, entsprechend fiel der Wert des Scheins zurück auf das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts um 324,61 US-Dollar zurück. Für zusätzlichen Verkaufsdruck sorgt aus charttechnischer Sicht ein Island-Gap, dass stellvertretend für eine äußerst schwache Kursentwicklung der Aktie steht. Bei weiteren Abschlägen könnte hieraus eine neuerliche Verkaufswelle hervorgehen und würde sich für entsprechende Short-Ansätze anbieten.

Weitere Verluste einplanen!

Geht es mit der Facebook-Aktie nachhaltig unter die Oktobertiefs von 317,37 US-Dollar, würde das weitere Abschläge in Richtung 314,58 und rund 300,00 US-Dollar schüren. Für dieses Szenario könnte dann ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KF2B4C zum Einsatz kommen. Sollte eine nachhaltige Stabilisierung um den EMA 200 gelingen, müsste erst die zuletzt gerissene Kurslücke mit einem Anstieg an 337,80 US-Dollar geschlossen werden. Aber erst oberhalb des EMA 50 bei 345,65 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs an 355,15/358,79 US-Dollar merklich an.