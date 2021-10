Für den deutschen Wirtschaftsstandort existenziell: Sichere Energieversorgung zu vernünftigen Preisen

Aber wir haben ja noch die Alternative Gas. Mittlerweile wird jedoch auch dieser fossile Energieträger argwöhnisch betrachtet. Einige in der Ampelkoalition würden der Gaspipeline Nord Stream 2 am liebsten heute noch die Betriebserlaubnis verweigern. Abgesehen davon sind wir von Wladimir Putin abhängig. Dass diese Abhängigkeit real ist, hat Väterchen Frost zuletzt klar bewiesen.

Aber wir haben ja noch Windparks. In der Bevölkerung ist die Zustimmung zwar groß. Aber wehe, es kommt zum Schwur, wenn hohe Windräder ihre Runden vor der eigenen Haustür drehen sollen. Dann sind Bürgerbewegungen nicht weit. Interessanterweise hinkt ausgerechnet das von einem grünen Ministerpräsidenten geführte Baden-Württemberg in puncto Windkraft hinterher.

Selbst wenn es sich um Windräder auf hoher See handelt, wie kommt der Windstrom vom Norden in den Süden? Laut Bundesnetzagentur müssten dafür Starkstromtrassen über knapp 1.700 km quer durch Deutschland gebaut werden. Aber wer will denn Elektrosmog in seiner Nähe haben? Ohne Beteiligung der Bürger wird es nicht gehen und das dauert, dauert und dauert.

Solaranlagen auf möglichst vielen deutschen Dächern anzubringen, ist da im Vergleich eindeutig einfacher, zumal sie demnächst noch stärker staatlich begünstigt werden. Doch wer zahlt die Förderung? Da Steuererhöhungen laut Sondierungspapier der Ampelkoalitionäre nicht in Frage kommen, drohen noch höhere CO2-Abgaben. Und dabei sind wir jetzt schon Weltmeister bei den Stromkosten. Das wird vor allem der einkommensschwachen Bevölkerung zusetzen, die bereits unter der hohen Inflation leidet.