Shiba Inu – hier traden Sie den neuen Krypto-Star

Dogecoin war gestern, der neue Star der Krypto-Welt heisst Shiba Inu. Der “Spaß”-Coin war in dieser Woche zeitweise mehr wert als die Deutsche Bank, aber solche Vergleiche schocken in der Krypto-Welt so schnell niemanden mehr eToro. Die Krypto-Handelsplattform hat Shiba schon im Sommer gelistet und ein sehr gutes Gespür für Trends bewiesen. Shiba war am Donnerstag übrigens Thema in der BILD. Bei Doge und Co. ging der Hype dann oft noch einige Tage weiter, ehe es zu empfindlichen Rückschlägen kam.