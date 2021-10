Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete „Rösselsprung“ zu allen vier gelben Zielbereichen (15812, 15045, 16030 sowie bisher 14814) ist – in Verbindung mit der flachen grauen 0-b-Linie - ein starker Frühindikator für eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite. Die Marke „Partyalarm“ wurde mittlerweile zweimal ausgelöst, womit die sommerliche Seitwärtsphase in die Jahresendrallye übergegangen ist.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C (bisher 16030).In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3 bisher 16030 markiert, ohne die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 bzw. 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) zu erreichen.Vermutlich hat die orangene 3 bei 16030 erst die lila 3 und bei 14814 die lila 4 beendet. Der Anstieg seit 14814 ist impulsiv interpretierbar und würde zu einer laufenden lila 5 (bisher 15781; blaue i=15270, blaue ii=15008 - unterhalb 38er RT, blaue iii=15625 mit 161er Ziel 15745 – graue Fibos, blaue iv=15397 - unterhalb 23er Ziel 15479 – graue Fibos, laufende blaue v bisher 15781) sowie der Jahresendrallye passen. Das Überschreiten der Marke 15473 (Ausgangspunkt graue v) ist ein starkes Indiz für diese Hypothese (blauer Pfad).Das 61er Maximalziel einer kurzen blauen v bei 15779 wurde bereits überschritten; das 161er Mindestziel einer gedehnten blauen v liegt bei 16135 und der Zielbereich einer kurzen orangenen Alt: iii (mit orangener Alt: i=15625, orangener Alt: ii=15397) liegt zwischen 15695 und 16015 (rote Fibos).Die lila 5 kennt keine Obergrenze und kann die orangene 3 oberhalb 16173 bzw. 19170 beenden.Die fehlende Zielabarbeitung im DJI lässt eine orangene 3 knapp oberhalb 16173 erwarten. Nach der orangenen 3 würde mit diesem Setup vermutlich noch einmal mit der orangenen 4 ein Rücklauf zum bekannten 23er Ziel (derzeit 14919 – hellblaue Fibos) anstehen (keine Pflicht), bevor die orangene 5 den Weg in unbekannten Welten auf der Oberseite antreten könnte.