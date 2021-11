Wenig Bewegung im DAX an den Rekordlevels, die Marktteilnehmer warten weiter ab. Meldungen von Henkel und Covestro dominieren den Markt.

Abwartende Haltung der Anleger

Die neue Handelswoche konnte erst einmal keine Impulse liefern. Es blieb bei einer engen Handelsspanne, die sich zumindest ohne große Verwerfungen beobachten ließ.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Nach den Rekorden im DAX am Freitag fand der Markt zunächst verhalten in die neue Woche hinein. Die runde Marke von 16.000 Punkten wurde in der Vorbörse weiter etabliert. Damit stand weiter ein optisch hohes Niveau im Index zu Buche. Positive Exportdaten aus China untermauerten das Kursniveau direkt zum Handelsstart.

Genau hier setzten in den letzten Tagen einige Kritiker an. Von daher sprachen wir zunächst über das Sentiment mittels Fear&Greed Index und die Verbraucher, welche mit Zurückhaltung und teilweise Überschuldung eine Bremse bei der Wirtschaftsentwicklung darstellen könnten.

Dabei blickten wir anschliessend auf Alternativen zu der Kategorie Aktien. In dem Zusammenhang wird oft der Goldpreis genannt. In der Tat stieg er seit dem Fed-Event recht gut an. Ebenfalls stark war der Bitcoin zum Wochenstart, der nahe seiner Rekordlevels in die neue Woche startet. Was sagte das Chartbild hierzu?

Nach dieser Tagesvorbereitung begann der XETRA-Handel in der Bandbreite der Vorbörse und löste sich daraus bis zum Mittag nicht. Unser Händler Marcel kommentierte dies wie folgt:

Die Stimmung blieb auch schon den USA sehr gut, wie der hohe Fear&Greed-Index zeigte. Einige Unternehmen schwächeln jedoch und tragen den Aufwärtstrend nicht mit.

Nach der Meldung von Pfizer zu einer Corona-Pille, die den Krankheitsverlauf mildert, stürzten die Wettbewerber regelrecht ab. Davon erholten sich heute Moderna und BioNTech schon etwas. Das Kursniveau wurde da womöglich wieder für einige Anleger spannend.

Interessant war die Story um den neusten Tweet von Elon Musk. Er fragte offen auf Twitter, ob er 10 Prozent seiner Aktien-Bestände verkaufen soll, um Steuern zu zahlen. Genau dies steht nun an und belastet den Tesla-Kurs am Montagmorgen.

Im weiteren Verlauf konsolidierte der Markt einfach weiter unter geringem Volumen auf dem ursprünglichen Startniveau. Auch der neue Rekord im Dow Jones konnte keinen weiteren Impuls setzen. Ein kurzes neues Tageshoch im DAX bei 16.068 Punkten verfehlte einen neuen Rekord, zeigte aber deutlich auf, wie impulsiv der Markt auf der Oberseite sein kann.

Doch der Schlusskurs lag marginal im Minus. Zwischen Tageshoch und Tagestief lagen nur 52 Punkte, wie die Tagesparameter aufzeigen:

Eröffnung 16.040,85 Tageshoch 16.068,73 Tagestief 16.016,20 Vortageskurs 16.054,36 Schlusskurs 16.046,52

Der Intraday-Chart skizziert noch einmal die Seitwärtsphase zur Wocheneröffnung:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Die weiterhin verhältnismäßig hohen Rohstoffpreise und Transportkosten belasten weitere Branchen. Nun traf es den Konsumgüterhersteller Henkel. Er musste die einen Rückgang seiner Margen vermelden, die unter den erhöhten Kosten leiden. Denn parallel könnten die Preise für Produkte nicht so schnell erhöht werden, ohne Marktanteile zu verlieren.

Ebenfalls schwächer notierten die Aktien von Volkswagen. Eine Analystenabstufung von Phillipe Houchois sorgte für Aufsehen am Markt, da das Kursziel für die VW-Aktie drastisch von 270 auf 170 Euro gesenkt wurde. Neben erschwerten Wettbewerbsbedingungen geht das Analystenteam von Jefferies auch von einer Fortsetzung der lähmenden Wirkung beim Misstrauensvotum gegen Herbert Diess für den Konzern aus.

Tagesgewinner waren Siemens Energy, Merck KGaA und Sartorius. Diese Aktien hatten nach dem Freitagsschluss auch wieder etwas an Boden aufzuholen.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart weiter auf hohem Niveau

Wir stehen nach diesem Tag ohne Veränderungen weiter auf einem hohem Niveau. Dieses muss erst einmal etabliert werden. Marktteilnehmer scheinen sich dort auszuruhen und neue Energie zu tanken.

Mit Blick auf den Tageschart bleibt es daher spannend, ob wir das erreichte Kursniveau auch am Dienstag weiter verteidigen können:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen später mit Daniel auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

