Party-Stimmung an der Börse

Das Jahr 2021 verlief für Aktionäre erfreulich. Der DAX konnte in den ersten gut zehn Monaten um 16 Prozent zulegen, der amerikanische S&P500 stieg um 24 Prozent, was für gute Stimmung an der Börse sorgte. Die Börsenturbulenzen aus dem Frühjahr 2020 scheinen schon wieder vergessen. Die Notenbanken werden weiterhin bei ihrer Zinspolitik bleiben (müssen) und die Leitzinsen nahe dem Gefrierpunkt halten. Der Inflationsauftrieb treibt daher immer mehr Anleger in die Aktienmärkte. Was sollte da eigentlich noch schief gehen?

