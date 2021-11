Primärmarktaktivität zieht an

Im Oktober kam es auch zu einer Wiederbelebung des SPAC-IPO-Marktes, und das zu attraktiveren Bedingungen für Investoren. Mit rund 60 Neuemissionen, die mehr als 10 Milliarden US-Dollar einbrachten, wächst der Kapital-Pool für SPACs weiter. Insgesamt hatte der Oktober das höchste SPAC-IPO-Emissionsvolumen seit dem Hochpunkt im März 2021. Das Emissionstempo übertrifft hier weiter das Tempo neuer Fusionsvereinbarungen und De-SPACs, was bedeutet, dass der SPAC-Markt wahrscheinlich noch eine Weile übersättigt bleiben wird. Bemerkenswert ist, dass sich für neue IPOs die Bedingungen auch in Europa weiterhin verbessern. Ein Overfunding, also eine garantierte Überrendite durch Mehreinzahlungen durch den Sponsor von 10 bis 20 US-Cent pro Anteil, ist bereits die Regel und Erstemissionen bleiben auch in Europa ein Käufermarkt. Die durchschnittlichen Bewertungsmultiplikatoren der neu angekündigten Transaktionen sind relativ stabil geblieben, was darauf hindeutet, dass zunehmend auch reifere Unternehmen über SPACs rückwärts an die Börse gehen. Schliesslich war auch die Performance vieler kürzlich abgeschlossener Transaktionen trotz teils relativ hoher Anteilsrückgaben im Oktober weniger volatil. Das ist positiv für fundamentale Investoren, die sich für De-SPACS à la Lucid oder HomeToGo interessieren. Die solide Performance vieler De-SPACs ist sicher teilweise dem Trumpschen Rückenwind zuzuschreiben und stützte auch die allgemeine Stimmung am SPAC-Markt. Gerade das Interesse der Privatanleger an SPACs, das auch den ersten historischen SPAC-Bullenmarkt im 1. Quartal befeuert hatte, ist also praktisch über Nacht zurückgekehrt. Diese Aufbruchstimmung spiegelte sich entsprechend im nicht investierbaren Index »SPACs Without Deals«, der im Oktober um rund 10% zulegte. Nun beginnen die Marktteilnehmer zu spekulieren, welches SPAC die nächste DWAC sein wird. Trotz der jüngsten erfreulichen Entwicklungen ist aber nicht alles rosig am SPAC-Markt, denn gleichzeitig mehren sich die Anzeichen für eine kleine Flut an bevorstehenden Rückgaben. Wenn es nicht zu einer deutlichen Belebung der Fusionsankündigungen zum Jahresende und im neuen Jahr kommt, ist ein Anstieg der SPAC-Liquidationsquote im Jahr 2022 unvermeidlich.

Stark asymmetrisches Risiko-Ertrags-Profil

Die zunehmende Vielfalt an Zielunternehmen, die SPACs anvisieren, bietet Investoren weiterhin die Möglichkeit, sehr interessante Anlagechancen mit stark asymmetrischem Risiko-Ertrags-Profil zu nutzen. Ein Beispiel hierfür ist das SPAC Far Peak Acquisition Corp. (FPAC), das aktuell eine Fusion mit der aufstrebenden Krypto-Börse Bullish anstrebt und die Venture-Capital-Koryphäen Christian Angermaier und Peter Thiel zu seinen Investoren zählt. Der vom ehemaligen Vorsitzenden der New York Stock Exchange geleitete Krypto-Marktplatz Bullish hält neben rund 1,5 Milliarden US-Dollar in bar eine signifikante Summe an Bitcoin und EOS im Inventar. Die Transaktion soll spätestens im 1. Quartal 2022 abgeschlossen werden. Ein Investment in das FPAC-SPAC zum beziehungsweise nah am Nettoinventarwert von 10 US-Dollar bietet risikoaversen SPAC-Investoren die Möglichkeit, über das Bilanzvermögen von Bullish auf die weitere Wertentwicklung des Bestandes an Bitcoin und EOS in den nächsten Monaten zu spekulieren, ohne das Risiko von Kryptowährungen einzugehen, da Rückgaberecht und Kapitalsicherung des klassischen SPAC-Mechanismus bestehen.

Attraktive Alternative zu Anleihen und Bankguthaben

Angesichts von Zinsen, die bis auf Weiteres nahe null verharren werden, entsprechen – richtig bewirtschaftet – SPACs dem Kauf von Staatsanleihen mit einem Abschlag, allerdings mit einem bekannten Worst-Case-Ausstiegszeitplan und zuweilen der Option, zu einem höheren Preis zu verkaufen. Die mehrstelligen, risikolosen Gewinne des Trump-SPACs haben in extremer Form das asymmetrische Risiko-Ertrags-Profil dieser einzigartigen, noch relativ jungen Assetklasse gezeigt, die aktuell eine attraktive Alternative zum Beispiel zu Anleihen und Bankguthaben ist.





