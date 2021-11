In Zeiten steigender Verunsicherung nimmt das Interesse nach Anlageinstrumenten, die sich auch in stürmischen Zeiten stabil oder sogar positiv entwickeln sollten, zu. Obwohl eine Investition in Gold keine laufenden Einkünfte, wie Zinsen und Dividenden in Aussicht stellt, wird es von zahlreichen Anlegern in Krisenzeiten als sichere Veranlagung angesehen.

Neben dem klassischen, physischen Kauf von Goldbarren oder Goldmünzen, der üblicherweise mit hohen Spannen zwischen An- und Verkauf verbunden ist, können Anleger seit Jahren mit Tracker-Zertifikaten oder mit physischem Gold hinterlegten Exchange Traded Commodities (ETCs) an einer positiven Entwicklung des Goldpreises teilhaben. Die ETCs bieten hohe Liquidität und geringe Spannen zwischen den An- und Verkaufspreisen