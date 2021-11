Aber erste Berichte aus Südafrika geben Anlass zur Hoffnung: Der Verlauf der Erkrankung mit der neuen Mutation könnte sehr mild verlaufen. An diesen Strohhalm klammert sich auch die Börse und erste Schnäppchenjäger greifen bei den am „Black Friday“ rabattierten Aktien schon wieder zu. Der Deutsche Aktienindex dürfte sich zum Start in die neue Handelswoche zunächst einmal stabilisieren.