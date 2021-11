Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BASF Signs 25-Year Renewable Energy PPA with Engie (PLX AI) – ENGIE and BASF sign power purchase agreement for renewable energy in Europe.BASF says ENGIE to provide BASF with up to 20.7 terawatt hours of renewable electricity in totalLong-term PPA over 25 years