Der DAX-Sektor Finanzdienstleistungen brummte bis zuletzt, von 1.709 Punkten ging es ab März 2020 auf 2.998 Punkte bis Ende August dieses Jahres aufwärts. Eine anschließende Konsolidierung führte das Barometer in den markanten Unterstützungsbereich der letzten Jahre um 2.752 Punkten abwärts, aber selbst dieses Niveau konnte für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen. Die jüngsten Einschläge an den Aktienmärkten führten schließlich zu einem Bruch dieses Supports.

Nicht ganz so prekär

Aus der charttechnischen Berechnung geht hervor, dass der DAX-Sektor Finanzdienstleistungen weiter in den Bereich von 2.492 Punkten abwärts tendieren dürfte, wo der Index schließlich auf eine Unterstützung als Anfang dieses Jahres treffen wird. Eine überschießende Welle könnte allerdings kurzzeitig noch in den Bereich des EMA 200 bei 2.388 Punkten abwärts reichen, ehe sich wieder eine mehrwöchige Erholungsbewegung einstellt. Um ein bullisches Ausgangsszenario mit Anstiegschancen zurück an die Jahreshochs bei 2.998 Punkten zu erhalten, müsste der Bereich um 2.800 Zählern nachhaltig überwunden werden.