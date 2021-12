Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco durchläuft gegenwärtig eine überaus spannende Phase. Nach der zurückliegenden Hausse stehen die Zeichen auf Korrektur.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit kreierte sich auf der Oberseite zunächst ein Ausbruchszenario. Die Aktie setzte über den Widerstandsbereich 33,6 / 33,9 CAD und löste damit ein frisches Kaufsignal aus. Ausbruchssituationen sind aber bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Oftmals geraten die Vorstöße ins Taumeln, wenn sie nicht rasch Relevanz entwickeln; sprich, sich rasch vom Ausbruchsniveau absetzen können. Bei Cameco war es ähnlich. Bereits im Bereich von 35+ CAD verlor die Ausbruchsbewegung an Schwung und wurde im Anschluss „Opfer“ der Schwerkraft. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten die Aktie erneut unter die Zone 33,6 / 33,9 CAD. Zwischenzeitlich wurde auch die Unterseite des Dreiecks (kurzfristiger Aufwärtstrend) unterschritten. Und es droht weiteres Ungemach. Sollte der Rücksetzer nicht im Bereich von 30 / 29 CAD zum Stehen kommen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 26,5 / 25,0 CAD ausdehnen.“



Die zuletzt bereits thematisierte Ausbruchsbewegung über die Unterseite des Dreiecks nahm in der Folgezeit weiter Form an. Zügig ging es für die Aktie unter die Zone 30 / 29 CAD. Erwartungsgemäß wurde damit weiteres Abwärtspotential freigesetzt. Das zuletzt skizzierte Bewegungsziel 26,5 / 25,0 CAD wurde währenddessen fast abgearbeitet.

Zuletzt versuchte sich Cameco auch an einem Erholungsversuch, der aber an den 30 CAD scheiterte und somit keine Relevanz entwickeln konnte. Vielmehr bestätigte sich damit die Auflösung der Dreiecksformation über die Unterseite.

Cameco dürften damit herausfordernde Handelstage ins Haus stehen. Auf der Unterseite droht ein abermaliger Test der Zone 26,5 / 25,0 CAD. Sollte es darunter gehen, würde mit dem Bereich um 23 CAD die nächste potentielle Haltezone warten. Auf der Oberseite hat für Cameco die Rückkehr über die 30 CAD für Cameco oberste Priorität, um die charttechnische Lage zu entspannen.