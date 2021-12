Am Freitag wurde mit Spannung auf die Verbraucherpreise in den USA geschaut. Sie brachten den Blick noch einmal mehr auf die Inflation zurück und bremsten die Märkte zunächst etwas aus.

Die Teuerung in den USA stieg im November weiter an und ist nun um 6,8 Prozent im Jahresvergleich auf einem historischen Level. Denn zuletzt sah man solche Quoten im Jahr 1982. Seitdem hatte die US-Notenbank die Inflation weitestgehend im Griff. Genau das wird auch das Ziel sein, was man nicht nur für die kommende Notenbanksitzung anlegen darf, die am Mittwoch stattfindet.

Unser DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert leicht im Minus ab, während die Wall Street das hohe Niveau letztlich halten konnte. Der marktbreite S&P500 schloss sogar auf dem höchsten Stand seiner Historie. Genügt dies schon für ein positives Signal im DAX heute?

Zwischen dem Abwärtstrend vom Allzeithoch und der Erholung ab 15.015 Punkten bildet sich aktuell ein Dreieck:

DAX-Dreieck im Stundenchart zum 12.12.2021

Das "Big Picture" mit der großen Range habe ich in der Wochenanalyse verankert - bitte dazu noch einmal in dieser Wochenanalyse nachsehen.

Die Bewegungen nahmen stark ab und somit auch das Momentum:

Handelstage im DAX in der vergangenen Woche

Mit Blick auf die Freitagsparameter war daher keine neue Beurteilung der Chartsituation notwendig:

Eröffnung 15.572,69 Tageshoch 15.689,50 Tagestief 15.550,45 Vortageskurs 15.639,26 Schlusskurs 15.623,31

Es verbleiben hier nun zwei Varianten zur Auflösung des Dreiecks.

Variante 1 ist ein Abrutschen in das Gap vom Dienstag und damit die Absage der Weihnachtsrallye in meinen Augen:

DAX-Szenario Short im Stundenchart zum 12.12.2021

Variante 2 wäre ein Bruch der oberen Trendlinie mit einem Kaufsignal zum verbleibenden Black Friday Gap und damit der Chance auf weitere Kursgewinne zum Jahresende:

DAX-Szenario Long im Stundenchart zum 12.12.2021

Das kurzfristige Bild mit den ersten Kursen aus der Vorbörse bringe ich nun im Einklang mit diesen Ideen.

Wir blicken übrigens zum Jahresende hin auf mehrere Kurslücken, die ich hier noch einmal alle skizziere:

DAX-Kurslücken am Morgen des 13.12.2021

Favorit ist wohl erst einmal die Oberseite, da wir dort näher an einer Trendlinie sind. Somit haben wir vom großen Chartbild in das kleine Chartbild eine konkrete Marke vor Augen - den Abwärtstrend und das naheliegende Gap darüber:

DAX-Verlauf in der Handelswoche: Momentum entweicht zum 12.12.2021

Die Vorbörse zeigt bereits ein kleines Plus auf:

DAX-Vorbörse am Morgen des 13.12.2021 positiv

Zeichnet man die Trendlinie aus dem XETRA-Chart auch hier ein, ist damit schon ein erstes Signal zum Wochenstart erfolgt:

Handelssignal am Morgen des 13.12.2021

Wie nachhaltig dies ist, hängt sicherlich auch von den anstehenden Terminen und dem Blick in Richtung Notenbanksitzungen ab. Das Momentum sollte zur und nach der Fed-Sitzung erfahrungsgemäß anziehen. In welche Richtung dies geschieht, ist vorab nicht prognostizierbar. Eine hohe Inflation ist ebenso gefährlich, wie ein zu schneller Wechsel in der Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Dies muss am Ende der Markt interpretieren.

Was steht zum Start der neuen Woche weiter an?

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Wir hatten bereits eine Menge Daten aus Japan, die unter den Erwartungen lagen. Dennoch ist der Nikkei gerade leicht im Gewinn.

Um 8.00 Uhr blicken wir auf die Großhandelspreise aus Deutschland.

Weitere Termine, insbesondere aus den USA, stehen heute nicht auf der Agenda.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht sind in dieser Tabelle verankert:

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Auch als Videoanalyse:

