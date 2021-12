Börse 2022: 10 Gewissheiten und 2 Fragezeichen

: Die Fed hat sich von ihrer ultralockeren Geldpolitik verabschiedet. Die Käufe von Anleihen werden stärker gedrosselt als bisher angenommen – und zugleich bis 2023 sechs Erhöhungen des Leitzinses in Aussicht gestellt. Damit ist die Zeit der allgemeinen Geldflutung zumindest in den USA ersteimal vorbei. Die Anleihekäufe werden ab Januar um 30 Milliarden Dollar pro Monat zurückfahren. Damit läuft die Marktstimulierung mehrere Monate früher aus als noch im November angekündigt. Konkret bedeutet das, dass die Fed Ende März 2022 die Kaufprogramme gänzlich einstellen wird. Die Märkte haben diese Entscheidungen positiv aufgenommen, denn damit sind viele Unsicherheiten aus dem Markt erst einmal verschwunden.

: Auch in Europa wird sich einiges ändern. Angesichts steigender Inflationsraten hat die EZB auch von ihrer Seite her ein erstes Signal für das Auslaufen ihrer ultralockeren Geldpolitik ausgesendet. Nur noch bis Ende März 2022 wird sie Wertpapiere im Rahmen ihres Corona-Notkaufprogramms PEPP erwerben. Allerdings steckt die EZB weiterhin etliche Milliarden in den Kauf von Staatsanleihen und Unternehmenspapieren. Das allgemeine Kaufprogramm APP wird vorübergehend sogar aufgestockt. Ein abrupter Übergang müsse vermieden werden, sagte EZB-Chefin

: Das bedeutet auf der anderen Seite: Es wird so schnell kein „back to normal“ geben. Nicht für den einzelnen und nicht für die Wirtschaft

